Siguen inundados: CDMX y Edomex tuvieron la peor lluvia en décadas; estas son las afectaciones

Efraín Morales Lópex El director general de Conagua aseguró que los servicios de emergencia continúan trabajando en las zona afectadas del municipio de Nezahualcóyotl. (Mario Jasso)

Algunas áreas de la Zona Metropolitana continúan afectadas por las inundaciones provocadas por las lluvias del sábado 27 de septiembre. Así lo confirmó el director general de Conagua, Efraín Morales López esta mañana durante la conferencia mañanera, volviendo a recalcar que no se había visto una caída de agua de esta magnitud en las últimas décadas.

“La peor lluvia en décadas”

“Queremos informar sobre las afectaciones con motivo de las lluvias del pasado sábado 27. Se trató de un hecho atípico, estamos hablando de una de las lluvias más fuertes de las últimas décadas. La más fuerte que se tuvo este año en la zona metropolitana del Valle de México.

Estamos hablando de que cayeron al rededor de 75 milímetros. Para ponerlo en contexto, en las del año pasado que causaron las inundaciones en Chalco fueron de 50 milímetros". Señaló el mandatario.

Continúan las afectaciones en Nezahualcóyotl

Por otra parte, aunque la mayoría de los puntos ya resolvieron el tema de las inundaciones, todavía hay puntos del Estado de México que continúan sufriendo estas afectaciones. Señaló que los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona y que la Secretaría del Bienestar hará una evaluación de las pérdidas materiales.

El problema mayor lo tenemos en Nezahualcóyotl en Colonia Villada y Colonia Vicente Villada. Hemos instalado un puesto de mando en el que participa el Gobierno y la Conagua. Ahí vamos a estar de manera permanente. Tenemos una buena cantidad de calles con problemas de inundación. Estamos trabajando en la atención, en cuanto bajen los niveles va a entrar el equipo del Bienestar a levantar censos para identificar las afectaciones y poder ayudar a la gente.

Ya se encuentran equipos en el sitio para poder realizar tareas de desinfección y de limpieza. Una vez que concluya esta emergencia vamos a buscar la solución definitiva para que estos problemas no sigan ocurriendo de forma reiterada en estas colonias.", Concluyó Morales López .