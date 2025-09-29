Taxistas del AICM exigen retiro de 70 unidades piratas de la empresa Casadey

Taxistas autorizados del AICM. Foto: Cuartoscuro

Taxistas autorizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) alertaron sobre 70 taxis “piratas” de la empresa Casadey que ofrecen sus servicios a pasajeros de forma completamente ilegal y nada segura.

Con miras a la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026, exigieron al titular de la Secretaría de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales Angeles, al Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina así como al director general de la terminal aérea, Juan José Padilla Olmos, que retiren dichas unidades.

A través de un comunicado, los taxistas autorizados señalaron que las unidades ilegales son propiedad de María Guadalupe Espinosa Martínez, quien de forma arbitraria y amenazante ocupa espacios para cargar y descargar pasaje frente a las terminales 1 y 2, a pesar de no contar con los permisos necesarios para efectuar ese tipo de servicios.

Aseguran que dichos taxis no cuentan con un seguro de pasajero con el que pueda garantizar la cobertura en caso de accidente o robo durante el traslado de los clientes a cualquier destino de la capital del país o del Estado de México, además, opera sin pagar contraprestación además de que actualmente debe 10 millones de pesos por ese concepto.

En este sentido, comentaron que los vehículos de esa empresa perdieron un amparo luego de que se demostró que en 2022 su propietaria Guadalupe Espinosa falsificó una serie de documentos para obtener sus 70 taxis con la ayuda de ex funcionarios del AICM que tienen dudosa calidad moral y que actualmente se encuentran bajo investigación de las autoridades federales.

Además acusan que los choferes de esas unidades (que no cuentan con licencia federal para conducir), tras “pescar clientes”, durante el viaje ofrecen droga, servicios de hombres y mujeres scorts, así como hospedaje en hoteles específicos para que puedan “pasar un buen rato muy íntimo”.

Tras lo anterior, aseguran que ya habido múltiples quejas de usuarios en contra de la empresa Casadey, por lo que consideran urgente que sea removida de ambas terminales para evitar que siga dando una mala imagen de todos los trabajadores del volante, destacados en el AICM.

“Ya está próxima la Copa Mundial de Futbol 2026 en México, vendrán millones de turistas y no se puede mantener esta situación porque seguramente se va a prestar a malos manejos, abusos y hasta asaltos a quienes tengan la mala suerte de caer en manos de Casadey”, señalaron los inconformes.

Resaltaron que tienen la plena confianza de que los titulares de la Semar, SICT y del AICM tomarán cartas en el asunto lo antes posible para acabar con esta situación que también representa una competencia demasiado desleal.