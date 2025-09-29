Tlalnepantla despliega operativo de reordenamiento comercial en zona centro

La demarcación retiró 34 puestos dedicados al comercio informal; se comprometió a encontrar soluciones para no afectar a las familias

A través de la coordinación entre las diversas dependencias del Ayuntamiento se inició con el operativo de reordenamiento del comercio y la recuperación de espacios públicos en Tlalnepantla Centro. La Dirección de Gobierno adujo, como resultado de la estrategia, el retiro de aproximadamente 34 puestos dedicados al comercio informal, señaló que, por instrucciones de Raciel Pérez, Presidente Municipal, la dependencia ha entablado diálogo permanente con el sector comercio, en busca de soluciones reales que les permitan llevar sustento a sus familias sin perjudicar a la ciudadanía que transita por la zona.

El edil expuso que el municipio pretende llegar a puntos de acuerdo entre comerciantes y autoridades mediante pláticas y mesas de trabajo, al tiempo que se garantiza la gobernabilidad en las calles, y se evita la anarquía y represión. En razón de ello, los operativos de reordenamiento se han efectuado en las vialidades de Ignacio Allende, Zahuatlán, Cuitláhuac, Teotihuacán, Porfirio Díaz y Aztecas, todas en el primer cuadro de Tlalnepantla Centro.

En tanto, la Policía Municipal destinó 50 elementos de la corporación para garantizar la seguridad de vecinas, vecinos y autoridades locales, mientras que 20 unidades más se sumaron al ordenamiento y reordenamiento de Tlalnepantla Centro.

A decir de la oficialidad, estas acciones traerán una mejor apariencia al centro y repercutirán en beneficios para la ciudadanía. En este tenor, la Dirección de Sustentabilidad Ambiental, se sumó al esfuerzo al retirar bienes mostrencos y vehículos en estado de abandono, así como con trabajos de poda y deshierbe.

Adicionalmente, el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Tlalnepantla (OPDM) realizó acciones de desazolve para evitar encharcamientos ante las fuertes lluvias presentadas los últimos días, mientras que la Dirección Municipal de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano llevó a cabo trabajos de limpia y recolección de residuos sólidos urbanos como parte de los menesteres integrales.