Tras inundaciones en Neza, Ejército y GN activan Plan DN-III-E

Activan Plan DN-III-E en Nezahualcóyotl

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que tras las fuertes lluvias del fin de semana que provocaron severas inundaciones en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, se activó el Plan DN-III-E en su fase de auxilio.

La dependencia dio a conocer que se desplegaron 12 vehículos y más de 120 elementos del Ejército y Guardia Nacional que trabajan en la zona en pro del bienestar de las familias afectadas.

Detalló que en conjunto de gobierno, Protección Civil y CONAGUA, realizan tareas de coordinación e intercambio de información, recorridos en las zonas de afectadas, perifoneo, además de evacuación de personas y el desazolve de calles.

“Con estas acciones, el Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional refrendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de la población mexiquense, contribuyendo al mantenimiento del orden, auxilio de las personas y recuperación de sus bienes”.