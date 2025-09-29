Vecinos de Iztapalapa increpan a Aleida Alavez tras severas inundaciones

Agresión. Vecinos de la colonia Vicente Guerrero la persiguieron y lanzaron lodo.

La alcaldesa de Iztapalapa, Aleida Alavez, fue agredida verbalmente y físicamente por vecinos de la unidad habitacional Vicente Guerrero, quienes la responsabilizan por la falta de atención ante las graves inundaciones provocadas por las lluvias del sábado 27 de septiembre.

Más de 300 viviendas resultaron afectadas, con pérdidas materiales que incluyeron muebles, electrodomésticos y pertenencias personales. El agua alcanzó más de un metro de altura en algunas zonas, dejando a decenas de familias en condiciones precarias.

Durante su visita a la zona siniestrada, Alavez fue recibida entre gritos, reclamos y lodo lanzado por los residentes. “La correteamos porque ella está en ese puesto porque puede, si no puede que renuncie”, expresó uno de los manifestantes. Otro vecino cuestionó su presencia: “Si no nos iba a ayudar, entonces ¿para qué venía?”

. La alcaldesa fue escoltada por elementos de Seguridad Pública. Imagénes tomadas de video.

La alcaldesa fue escoltada por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para salir del lugar, mientras los vecinos exigían soluciones reales y no solo apariciones públicas. En entrevista posterior, la alcaldesa reconoció el enojo de la población y aseguró que se han entregado kits de limpieza y vacunas, aunque también señaló que “hay quienes azuzan” el descontento.

Los habitantes de Iztapalapa manifestaron su hartazgo por las inundaciones recurrentes que enfrentan cada temporada, y exigieron acciones concretas para evitar que sus hogares sigan siendo víctimas del colapso urbano.