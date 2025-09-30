Inician obras de reencarpetado en Texcoco

El Gobierno de Texcoco arrancó los trabajos de pavimentación en la avenida Miguel Hidalgo, a las que en sus diferentes tramos también se les conoce como Palma, Tenería, Nicolás Romero y que cruza por los barrios y comunidades como San Martín, La Conchita, San Sebatián Santa Cruz de Arriba y Barrio de Santa Cruz.

El Director de Obras Públicas Miguel Ángel Olivares Gálvez informó que los trabajos se vana realizar a partir del 26 de septiembre y hasta fin de año, los que se realizará por partes en esta vialidad que implicará el cierre parcial de acuerdo al avance de la obra, consiste en el reencarpetado a lo largo esta avenida principal.

Aclaró que la Avenida Miguel Hidalgo en las diferentes comunidades tienen diferentes nombres, como son calle Palmas, Nicolás Romero, Tenería y calle Miguel Hidalgo y cruza por las comunidades y barrios de la Trinidad la conchita San Juanito San Sebastián Valle Santa Cruz y Santa Cruz de arriba, mismos que se veràn beneficiados de manera directa.

“Los trabajos a realizar son 19 mil 392 metros cuadrados de fresado de 10 cm de espesor vamos a levantar 10 centímetros de asfalto y vamos a reponer sus mismos 10 cm de asfalto, se agregarán mil 680 metros cuadrados de banquetas y se va reponer señalamiento vertical con cruce peatonales se van a colocar 140 lámparas de iluminación en toda la vialidad”, explicó.

Recalcó que estos trabajos se realizan gracias a la gestión del presidente municipal Nazari Gutiérrez Martínez con el Gobierno del Estado de México que invertirá 40 millones en esta gran obra pública en movilidad,que vendrá a beneficiar a todas y todos los texcocanos.

El presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez, afirmó que como gobierno municipal: “seguirmos apostándole al embellecimiento de Texcoco, a mejorar su centro, sus calles, las fachadas, áreas verdes y la obra de esta vialidad primaría que es parte de ello”, dijo.

El edil destacó también que esta obra es un producto de los trabajos de gestión con la presidenta de México que les ha abierto las puertas y ha puesto los ojos en Texcoco ayudando en estas obras