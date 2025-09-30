Metro CDMX: detienen a hombre que ingresó armado y disparó afuera de la línea 9

Metro Centro Médico Un hombre fue captado y detenido portando un arma dentro de las instalaciones de la estación Centro Médico de la Ciudad de México.

Un hombre fue detenido esta mañana por ingresar a las instalaciones del Metro de la Ciudad de México con un arma de fuego. El sujeto habría disparado en las escaleras a as afueras de la estación antes de ingresar de acuerdo con los primeros informes y testimonios.

Detienen a hombre que disparó afuera de la estación Centro Médico

Luego de haber protagonizado una riña, el sujeto de 54 años de edad disparó hacia el piso a las afueras de las escaleras que dan a la estación Centro Médico en la línea 9.

Posteriormente, ingresó a las instalaciones armado con la pistola mientras continuaba discutiendo y amenazando a otro usuario. Videos de usuarios en redes sociales muestras a esta persona portando el arma en la mano derecha y causando conmoción.

#BoletínSSC | #DETENIDO | #Metro l Policías de la #SSC detuvieron a un hombre que, al parecer, realizó detonaciones de arma de fuego al exterior de la estación del @MetroCDMX #CentroMédico, en @AlcCuauhtemocMx.



Los operadores del #C2 Centro informaron de un reporte disparos en… pic.twitter.com/DfvXW1mJ0f — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 30, 2025

Elementos de seguridad finalmente lograron detenerlo y el sospechosos fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para concluir las investigaciones de los hechos y determinar su situación legal.