El incidente ocurrió en la estación Centro Médico y no se reportaron heridos

Metro CDMX: detienen a hombre que ingresó armado y disparó afuera de la línea 9

Por Juan Carlos Navarro Hernández
Un hombre fue captado y detenido portando un arma dentro de las instalaciones de la estación Centro Médico de la Ciudad de México.
Un hombre fue detenido esta mañana por ingresar a las instalaciones del Metro de la Ciudad de México con un arma de fuego. El sujeto habría disparado en las escaleras a as afueras de la estación antes de ingresar de acuerdo con los primeros informes y testimonios.

Detienen a hombre que disparó afuera de la estación Centro Médico

Luego de haber protagonizado una riña, el sujeto de 54 años de edad disparó hacia el piso a las afueras de las escaleras que dan a la estación Centro Médico en la línea 9.

Posteriormente, ingresó a las instalaciones armado con la pistola mientras continuaba discutiendo y amenazando a otro usuario. Videos de usuarios en redes sociales muestras a esta persona portando el arma en la mano derecha y causando conmoción.

Elementos de seguridad finalmente lograron detenerlo y el sospechosos fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para concluir las investigaciones de los hechos y determinar su situación legal.

