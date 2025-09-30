Proponen “Ley Nicole”, para prohibir cirugías estéticas a menores de edad

Paloma Nicole falleció tras someterse a una cirugía estética con el consentimiento de su madre.

El diputado morenista Pedro Haces Lago, del Congreso local, presentó la “Ley Nicole”, se tarta de una reforma que busca prohibir de manera expresa las cirugías estéticas en menores de 18 años, lo anterior tras el reciente caso de Paloma Nicole, la joven de 14 años que perdió la vida tras una intervención de este tipo.

La joven de Durango se sometió, con el consentimiento de su madre, a una operación de implantes mamarios, lo que resultó en una serie de complicaciones graves que causaron su muerte cuatro días después de la cirugía. Su padre, denunció lo ocurrido y señaló como responsables a la clínica privada, a la madre y al médico, debido a que la intervención quirúrgica se hizo sólo con el consentimiento de la mamá.

Lo anterior, reveló vacíos en la regulación y supervisión de este tipo de procedimientos. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva (AMCPER), más del 80 por ciento de los procedimientos estéticos se realizan a mujeres jóvenes, muchas de ellas en edades cercanas a la adolescencia, lo que coloca a dicho sector poblacional en una situación de vulnerabilidad.

El legislador explicó que su propuesta contempla sanciones severas a clínicas, hospitales y profesionales de la salud que incumplan con la norma, incluyendo la revocación inmediata de la autorización sanitaria y descartó que con ello se trate de restringir libertades, sino que busca proteger la salud, la integridad y el futuro de niñas, niños y adolescentes.

“Nicole no es una cifra, no es una estadística más. Es un nombre, un rostro, un sueño roto, una familia destruida... Hoy, la memoria de Nicole nos debe llevar a una legislación justa, humana y protectora”, expresó Haces Lago.

Tres excepciones

La iniciativa prevé tres excepciones: cuando el procedimiento tenga carácter reconstructivo por malformaciones congénitas, accidentes o enfermedades; cuando sea necesario para preservar la salud física o mental, con previa valoración médica multidisciplinaria; y cuando sea indispensable para evitar daños graves al desarrollo integral del menor.

“No podemos permitir que los estereotipos de belleza y la mercantilización del cuerpo pesen más que la vida de nuestra infancia. La salud y la dignidad de nuestras juventudes están por encima de cualquier interés económico o estético”, afirmó.

El diputado comentó que en países como Francia, Noruega y España ya han establecido restricciones claras en la materia, y la OMS también ha advertido sobre los riesgos de las cirugías estéticas innecesarias en menores y la urgencia de legislar en este ámbito.

Haces mencionó que con dicha iniciativa se enmarca en el principio por persona y en el interés superior de la niñez, ambos reconocidos en la Constitución y en tratados internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño.

“Que Nicole sea nuestro compromiso con la vida y con la infancia, y les pido el apoyo y el respaldo a todas y a todos para impulsar en la memoria de esta joven de 14 años esta Ley Nicole”, concluyó el legislador.