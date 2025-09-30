Proponen penas de 6 años de prisión a quienes abandonen recién nacidos en CDMX

Elementos de la SSC encontraron un bebé que fue abandonado sobre una banqueta, en calles de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La bancada del PAN en el Congreso del la Ciudad de México presentó una reforma al Código Penal capitalino para establecer una pena de 6 años de prisión a las personas que abandonen a recién nacidos o de una edad inferior al año de edad.

Actualmente la pena para quien abandone a un recién nacido va de tres meses a tres años de prisión; a nivel nacional, la Ciudad de México ocupa el segundo lugar en el registro de este delito, superada solamente por el Estado de México.

Fue la legisladora Olivia Garza, quien al presentar la propuesta señaló que los casos de abandono de bebés en vía pública incrementan cada vez más pese a los programas sociales y de acompañamiento que operan en la Ciudad de México.

“Consideramos que la temporalidad actual de sanción no está cumpliendo su objeto de inhibir la comisión de este grave delito. Pensamos que la pena no debe ser excesiva, pero tampoco laxa”, precisó.

Garza detalló que en 2020 se registraron 11 abandonos de niñas y niños menores de un año; para el 2022 la cifra se elevó hasta los 38 abandonos; para 2023 y 2024 se contabilizaron 18 casos y en lo que va del año ya se tienen reportados 8 abandonos.

“El abandonar un bebé en vía pública o en el baño de un edificio o en cualquier lugar, refleja la indiferencia de la sociedad; si no se castiga con firmeza, se normaliza el abandono como una salida “fácil” ante la irresponsabilidad”, enfatizó.