Reconocen a policías de “Blindar BJ 360°” por ayudar en el nacimiento de la bebé Montserrat

Policías Entrega de reconocimientos a policías. (Especial)

La alcaldía Benito Juárez entregó reconocimientos a los oficiales Adriana Montserrat de Jesús Rivera y a Ulises Jashan Montero Cortez, agentes de la estrategia de seguridad Blindar BJ 360°, luego de que apoyaron a una mujer con labores de parto, en la colonia Niños Héroes.

Dada la colaboración para que la mujer diera a luz en su domicilio, en las calles Libertad y Simón Bolívar, los agentes de la Policía Bancaria Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) fueron enaltecidos, ya que, comentaron autoridades de la alcaldía, honraron la institucionalidad de su uniforme y protegieron la vida de los ciudadanos capitalinos.

El alcalde de Benito Juárez, Luis Mendoza, calificó que el auxilio a la vecina que tenía contracciones fue mucho más que un acto de servicio, fue un gesto de humanidad, compromiso, conciencia y de servicio.

Premiaron que ante una situación complicada de salud para la madre, Montserrat y Ulises actuaron con valentía y profesionalismo, acciones que definen a un servidor público, es decir, apoyar cuando más lo necesita un vecino o vecina.

“Estoy muy agradecido por la labor, sé que se rifan todos los días en la calle, hemos tenido una gestión importante en poner orden y seguridad, que hay bien en todo lo que estamos generando. Ustedes ayudaron todavía sin que naciera, durante y cuando nació a una bebé, que es una vecina de Benito Juárez en la colonia Niños Héroes, nos da mucho orgullo que haya sido recibida por gente de Blindar BJ 360°, que es la acción inmediata en la que apoya al vecino”.

“Esa es la dignificación del policía, pero nadie se pone en sus zapatos, nadie los respalda, nadie los cobija ni les aplaude cuando cumplen con su labor. Para mí esta labor ha sido incansable y por eso tienen todo mi apoyo”, gratificó el alcalde.

En entrevista con Crónica, los agentes Adriana Montserrat y Ulises Jashan narraron que recibieron vía radio un llamado de emergencia y al llegar al domicilio ubicado en la colonia Niños Héroes, atendieron a la vecina. La uniformada recibió en sus manos a la bebé, que también llevará el nombre de Montserrat, y quien se encuentra en buenas condiciones de salud.

“Al ingresar al departamento me mencionó que tenía contracciones, estaba muy alterada, intranquila, la ayudé a controlar su frustración, que todo iba a estar bien y que iba a estar con ella y que no sintiera miedo. Como dice nuestro lema, debemos salvaguardar la vida de las personas”.

“Pensé, ‘tengo que actuar inmediatamente‘. Nació la bebé, al ver que estaba bien y escuchar su primer llanto, fue una felicidad inmensa, creo que todas las mujeres tenemos ese instinto maternal y cuando tuve a la bebé, mi instinto fue protegerla y que su mamá estuviera bien”.

“Saber que está en tus manos, convertirte en héroe, me sentí muy orgullosa y creo que han valido la pena todos estos años, me sentí muy feliz. Es mi labor y lo tengo que hacer sin recibir nada a cambio”, dijo Montserrat entre lágrimas.

Aludieron que más allá de sus labores de vigilancia y prevención, los servidores públicos y policías deben de ser empáticos y poner en alto el uniforme de la SSC y que los vecinos y vecinas estén seguros y tranquilos de que Blindar BJ 360° acudirá en todos sus llamados, con un trato cercano y humano.

“Me veo como un alto mando, poner en alto el uniforme que con orgullo lo portamos. Hacemos nuestra labor como corresponde, de la mejor manera”, dijo Ulises Jashan.