UNAM bajo amenaza (nuevamente); dejan advertencia en baños de la facultad de veterinaria

Advertencia en baños de la facultad de veterinaria (@infoguzman/X)

La Universidad Autónoma Metropolitana (UNAM), ha enfrentado un ambiente hostil tras los recientes hechos ocurridos en CCH Sur donde Ashton “N”, presunto integrante de la comunidad incel, asesino a otro estudiante e hirió a un trabajador de la institución.

Ahora, en la facultad de veterinaria encontraron dentro de los baños una advertencia donde se lee “ruleta de muerte”, a lo cual se refiere a un atentado aleatorio e indiscriminado.

Suspensión de clases

Este caso no es uno apartado de lo que se viven dentro de los planteles de la UNAM. Distintos planteles y facultades han optado por suspender las clases para proteger la integridad de los alumnos y personal educativo.

Alrededor de 30 planteles cancelaron actividades, entre los que incluyen las facultades de Química, Economía, Derecho, Administración, Contaduría, Psicología, Enfermería, Ciencias Políticas, Arquitectura, Ingeniería, Filosofía, Arte y Diseño, Música, Lenguas y Trabajo Social, además de FES Zaragoza, Aragón, Acatlán, Cuautitlán.



