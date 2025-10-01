Asesinan en Chalco a jefe de sector Tlatelolco de la SSC

Asesinato Alfaro Ponce. (Especial)

Criminales asesinaron a Alfaro Ponce, jefe de sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, durante un asalto en el municipio de Chalco, Estado de México.

La víctima estaba en su día de descanso, cuando sujetos le intentaron robar su motocicleta y, al poner resistencia, fue agredido con disparos de arma de fuego, tras lo cual perdió la vida.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Alfaro Ponce iba acompañado de su esposa y, al salir de una tienda departamental localizada en la colonia Jacalones hacia un mercado de la zona, dos sujetos lo interceptaron, le indicaron que bajaran de la unidad, sin embargo, al resistirse, lo atacaron a tiros.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana diagnosticaron al conductor sin signos vitales, mientras que la mujer fue llevada a un hospital para su pronta atención médica.

La SSC afirmó que en coordinación con los Policías Municipales y la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, realizan las investigaciones y el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación de los probables responsables.

Reiteraron que en este, como en otros casos que investiga la SSC no habrá impunidad y amenazaron que los responsables serán detenidos y enfrentarán a la justicia.