Atrapan a 8 “Richies” que balearon a jóvenes que jugaban videojuegos en Iztapalapa

Detenidos Integrantes de "Los Richies" arrestados. (SSC)

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, informó que fueron detenidas ocho personas del grupo criminal “Los Richies”, que atacaron a tiros a cinco jóvenes que jugaban videojuegos en una farmacia en Iztapalapa, el 27 de septiembre.

Además, esta célula delictiva es investigada por narcomenudeo, extorsión, robo de motocicletas y homicidio en la alcaldía Iztapalapa.

Tras una serie de investigaciones y operativos realizados en 2019, las autoridades desarticularon a esta organización criminal, lo que debilitó de manera significativa su estructura. No obstante, aún se tenían detectadas algunas incidencias vinculadas a su operación.

Se trata de Rogelio Ramírez Medina de 22 años, Brayan David Onorato Díaz de 19, Alejandro Pérez Esquivel de 36 años, Jonathan Javier Carrillo Bello de 24.

Además de José Dilan Marquez Ramírez, Rodrigo Flores Medina, Julio Ariel Medina Fuentes y Magdali Jiménez Campos, que también participan en el narcomenudeo en esa demarcación.

La primera acción se realizó en atención a diversos reportes por comercialización, distribución y consumo de drogas en calles de la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl.

Fue así que durante un patrullaje de vigilancia se percataron que en la esquina de las calles Miguel Hidalgo y Emiliano Zapata, cuatro sujetos realizaban el intercambio de envoltorios con droga por dinero en efectivo.

En ese sitio detuvieron al primer paquete de sujetos con un arma de fuego corta con un cargador y tres cartuchos útiles, 63 bolsitas y cinco envoltorios con marihuana, 45 dosis de cocaína, 35 bolsitas con crystal, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

En una segunda acción, mientras los uniformados realizaban recorridos de seguridad en las calles Villa Ce y Villa General Mitra, en la misma colonia, observaron a dos de los “Richies”, con bolsas con droga.

A estos criminales les decomisaron 98 bolsas de plástico con marihuana, 38 con cocaína, dinero en efectivo y un teléfono celular color azul.

En otro despliegue en el cruce de las calles Estación Aeropuerto y Gitana, los oficiales observaron a otros dos “Richies” que intercambiaban marihuana por dinero en efectivo.

A ellos les confiscaron 124 bolsitas de plástico con marihuana, 77 con cristal y dinero en efectivo.