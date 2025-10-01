Azucena Cisneros supervisa patrullajes contra inseguridad en fraccionamiento Las Américas

Azucena Cisneros siguió de manera virtual operativos contra la inseguridad desde el Fraccionamiento Las Américas Diseño sin título - 1

Inseguridad — Los avances en la reducción de incidencia delictiva en Ecatepec responden al uso de inteligencia artificial, la investigación y la coordinación interinstitucional con lo que se han logrado avances para la reducción de delitos que afectan a los ciudadanos, señaló la alcaldesa Azucena Cisneros Coss, al supervisar desde el Centro de Mando instalado en el fraccionamiento Las Américas, patrullajes disuasivos y de proximidad, para inhibir delitos como asaltos y robo de vehículos.

Azucena Cisneros siguió desde las 6:00 horas de manera virtual el despliegue de 65 elementos con 20 patrullas de la Fuerza de Tarea Marina, Guardia Nacional, Policía Estatal y agrupamientos de la policía municipal.

Las operaciones, que se llevan a cabo como parte de las acciones del Mando Coordinado Oriente, partieron de la lateral de Avenida Central y Avenida Independencia, con moto patrullas que se incorporaron en seis puntos para recorrer los condominios del fraccionamiento. Las fuerzas federales, estatales y municipales recorrieron además las avenidas Libertadores de América, Independencia, López Rayón y Simón Bolívar.

La alcaldesa destacó que los patrullajes no se realizan de manera fortuita, ya que responden con base en los índices delictivos que muestran mayor percepción de inseguridad.

Al respecto, el comisario de Seguridad Pública, Edgar Machado Peña, informó que el monitoreo de cámaras se lleva a cabo de manera constante en diferentes horarios con el fin de evaluar la eficacia de los procedimientos y garantizar una respuesta oportuna a las solicitudes de auxilio ciudadano.

