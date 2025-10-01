Capturan al “Messi”, integrante del grupo delictivo “H1A1”

Detenidos Raúl Miguel Marcos Tapia de 31 años, alias “El Messi". (SSC)

La policía capitalina detuvo a Raúl Miguel Marcos Tapia de 31 años, alias “El Messi”, integrante del grupo delictivo “H1A1”, colaborador directo de los sujetos conocidos como “El Galleta” y “El Chaparro” que se encuentran detenidos en centros penitenciarios de la Ciudad.

Los H1A1 pertenecen a la Nueva Familia Michoacana y se dedican a la venta y distribución de droga, la extorsión y cobro de piso en la zona oriente de la ciudad y los municipios colindantes del Estado de México.

En un patrullaje en la alcaldía Iztapalapa, policías observaron que “El Messi” y su acompañante, dentro de un vehículo color blanco actuaban de manera inusual, por ello, se acercaron y les realizaron una revisión preventiva y una inspecciónde la unidad.

Una vez que fueron inspeccionados, los agentes descubrieron que resguardaban 42 bolsitas con cocaína, seis envoltorios de papel aluminio con marihuana, un paquete de aproximadamente un kilogramo confeccionado en cinta canela en forma de tabique con la misma hierba, dos teléfonos celulares, seis cartuchos útiles y dinero en efectivo.

Tras su detención, autoridades mencionaron que “El Messi” cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por delitos contra la salud en el año 2025.

Origen de los H1A1

Este cártel fue creado por los hermanos José y Jonny Hurtado, es por eso la inicial H en el nombre de la banda. El número 1 corresponde a la organización de Yanick Iriarte alias El Alemán, quien recibe órdenes de estos sicarios.

Johnny, también conocido como ‘El Pez’, ‘El Mojarro’ y ‘Don Gabino’, es identificado por la Administración de Control de Drogas (DEA) como el líder. Autoridades lo señalan de tráfico de diversas drogas hacia Estados Unidos.

José, también conocido como ‘El Fresa’ o ‘La Fruta’, es identificado como el segundo al mando. Este sujeto dirige operaciones en el Estado de México y Guerrero.

Los H1-A1 nacieron con la finalidad de extender las operaciones de extorsión y venta de droga de la Nueva Familia Michoacana hacia las alcaldías Iztacalco e Iztapalapa.

Líder fue detenido en agosto

Semanas antes, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturó a Daniel Eduardo Chaparro Grimaldi, alias “El Chaparro” y/o “El Orejón”, líder del grupo criminal.

Para su detención, los uniformados de la SSC realizaban operativos en la colonia Chinam Pac de Juárez, de la alcaldía Iztapalapa. Al circular por el cruce del Periférico y la calle Martínez de Chimalhuacán, observaron a tres personas que manipulaban un arma de fuego, a bordo de un vehículo color negro.

Los policías se aproximaron y al inspeccionarlos, les hallaron un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles, una mochila color negro, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Además del “Chaparro”, fueron detenidos Julio Arturo “N” y Alejandra Esparza López.

Además, les aseguraron 105 bolsitas de plástico que contenían marihuana, dos paquetes a granel con aproximadamente dos kilogramos del mismo vegetal y una bolsa de plástico transparente que contenía crystal.