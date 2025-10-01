Entrega alcaldesa de Tlalpan arcotecho esperado por más de 10 años en la Telesecundaria 101

Práctico. Arcotecho en la Telesecundaria 101.

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, inauguró un arcotecho en la Telesecundaria 101, una obra que la comunidad educativa había esperado por más de diez años y que hoy se concreta gracias a una inversión de 1 millón 400 mil pesos. Este nuevo espacio permitirá que las y los estudiantes realicen actividades al aire libre protegidos del sol y la lluvia, ya que el material utilizado es altamente resistente, soporta temperaturas superiores a los 40 grados y conserva su durabilidad frente a los químicos de la lluvia.

Además del arcotecho, se realizaron mejoras integrales en el plantel, como impermeabilización de edificios, pintura general, colocación de malla ciclónica, rehabilitación de lavabos y construcción de rampas para personas con discapacidad. Durante la ceremonia, la directora de la escuela agradeció la respuesta inmediata a esta necesidad, mientras que la Directora General de Obras y Desarrollo Urbano, Karen García, destacó que esta es la primera obra inaugurada en conjunto con la alcaldesa, resaltando la importancia de fortalecer los espacios escolares.

Gaby Osorio subrayó que este logro es resultado del trabajo colectivo y la participación ciudadana. Recordó que recibieron más de 100 cartas de las niñas y niños de la Telesecundaria 101 solicitando esta mejora, y hoy se les cumple. También mencionó que desde el 30 de abril, fecha de la primera visita al plantel junto a la alcaldesa, se ha acompañado a la comunidad escolar en este proceso, reconociendo la disposición de maestras, maestros y directivos.

. El arcotecho soporta temperaturas superiores a los 40 grados.

Esta obra forma parte del compromiso de la Cuarta Transformación, en coordinación con el Gobierno de México y el Gobierno de la Ciudad de México, para garantizar el derecho a la educación pública y mejorar los entornos de aprendizaje en beneficio de niñas, niños y adolescentes.