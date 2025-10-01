Entregan en Ecatepec más de dos mil tarjetas del programa “Jóvenes con Bienestar” para apoyar a estudiantes universitarios

El municipio de Ecatepec puso en marcha una iniciativa histórica en beneficio de la juventud universitaria, al entregar 2,321 tarjetas del programa “Jóvenes con Bienestar Ecatepec”, que busca apoyar directamente a estudiantes con recursos para cubrir sus necesidades básicas de transporte y materiales escolares.﻿

La diputada local Azucena Cisneros Coss, impulsora de este programa, destacó que se trata de una acción pensada en la economía familiar y en la permanencia de los jóvenes en sus estudios. Cada tarjeta representa un apoyo económico mensual de mil pesos, monto que podrá ser utilizado principalmente para cubrir el costo del transporte público hacia las universidades, así como para la compra de materiales, copias o herramientas necesarias en su formación académica.﻿

Durante la entrega, se subrayó que los jóvenes de Ecatepec son el corazón de la transformación, ya que su preparación académica representa el presente y futuro del municipio. Por ello, este esfuerzo busca garantizar que las y los universitarios no abandonen sus estudios por falta de recursos.﻿

“Hoy es un gran día para las juventudes ecatepenses. Con este programa, apoyamos directamente a miles de estudiantes que día a día hacen un esfuerzo enorme por superarse. Queremos que sepan que no están solos y que habrá más apoyos para ustedes”, expresó la legisladora, al tiempo que reiteró que el programa continuará ampliándose.﻿

El programa “Jóvenes con Bienestar Ecatepec” es parte de una estrategia integral del Gobierno local para respaldar a las nuevas generaciones, priorizando a quienes más lo necesitan. Con esta primera entrega de tarjetas, más de dos mil estudiantes universitarios podrán aliviar gastos cotidianos que representan un obstáculo constante en su vida académica.﻿

Las autoridades municipales invitaron a los jóvenes que aún no forman parte del padrón de beneficiarios a acercarse al Palacio de Gobierno Municipal, donde pueden realizar el registro correspondiente y acceder a los apoyos en futuras etapas.﻿

Estudiantes y familias reconocieron la importancia de este programa, señalando que el transporte suele ser uno de los gastos más pesados en la vida universitaria, especialmente para quienes se trasladan desde colonias alejadas hacia las instituciones educativas.﻿

Con la puesta en marcha de este programa, Ecatepec busca consolidarse como un municipio que apuesta por la educación, invirtiendo en el presente de sus jóvenes para construir un futuro con mejores oportunidades.﻿

La entrega de estas tarjetas marca un precedente en políticas de apoyo estudiantil en el Estado de México, al reconocer a la juventud como motor de cambio y transformación social.