Huixquilucan entrega equipo y uniformes a sus trabajadores para mejorar eficiencia﻿

Con el propósito de fortalecer la operatividad, la seguridad y el sentido de pertenencia entre su personal, el Gobierno municipal de Huixquilucan entregó recientemente uniformes y herramientas especializadas a sus trabajadores.

Durante la entrega, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que este programa busca reconocer el esfuerzo diario de los servidores públicos y mejoras las condiciones laborales en el municipio. Señaló que, con estos insumos, los trabajadores estarán mejor equipados para responder 24 horas al día a las necesidades ciudadanas.

La inversión destinada para este paquete fue de 6.5 millones de pesos, e incluyó adquisiciones como rneses, botas, cascos, equipos de respiración autónoma, impermeables, overoles, chalecos, guantes, entre otros.

Los beneficiados pertenecen a diversas áreas del municipio, como Desarrollo Agropecuario y Forestal, Ecología y Medio Ambiente, Infraestructura y Edificación, Protección Civil, Secretaría del Ayuntamiento y la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, entre otras.

Por su parte, la directora general de Administración, Vianney Jasso Padilla, resaltó que todo servicio público es digno y esencial, y que contar con el equipamiento adecuado refuerza la actitud y profesionalismo del personal. La secretaria del Ayuntamiento, Alma Rocío Rojas Pérez, añadió que estos insumos fomentan identidad y pertenencia hacia un municipio con visión de progreso.

La administración local busca consolidar su reputación de eficiencia municipal, así como para mantener la confianza ciudadana en el gobierno local.