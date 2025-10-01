Inundaciones en Neza: ¿Cómo solicitar el apoyo de 8 mil pesos si soy afectado?

La reciente tormenta que azotó Nezahualcóyotl ha dejado estragos significativos: al menos 110 calles afectadas, más de mil viviendas dañadas y escuelas con afectaciones, de acuerdo con informes oficiales.
Operativo de contingencia y movilización masiva
El gobierno municipal desplegó un operativo de emergencia en el que participaron 1,534 personas en campo, apoyadas de 58 equipos especializados, como unidades tipo vactor y 20 equipos adicionales.
Estas acciones se enfocan en desazolvar, limpiar vialidades y e