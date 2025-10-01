Isaac Montoya entrega rehabilitada la avenida Minas Palacio

La avenida Minas Palacio, concluida con concreto hidráulico e iluminada

Vialidades — “Hoy podemos decir que esta obra va a ser un legado, no solamente se llevó a cabo la vialidad con concreto hidráulico, sino que se sustituyeron las tuberías y las luminarias dobles en los prácticamente 5.7 kilómetros de la avenida, es decir, también hacia la banqueta para que se vuelva también un Sendero Seguro”, subrayó el presidente municipal de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, al entregar la rehabilitación con concreto hidráulico de 2.6 kilómetros de la Avenida Minas Palacio.

El alcalde destacó que en la zona también se renovó la infraestructura hidráulica, la red de drenaje y se iluminaron los 5.7 kilómetros de la vialidad que por más de 50 años fue olvidada por administraciones pasadas.

Ante cientos de vecinas, vecinos, líderes y autoridades auxiliares de diferentes colonias y agrupaciones de transporte, Isaac Montoya resaltó que esta obra de infraestructura está proyectada para durar 30 años, que será un legado para todas y todos y que mejorará la movilidad de manera notable.

El edil señaló que “en nueve meses hemos demostrado que querer es poder y que hablar de que aquí gobierna la esperanza, es también hablar de que la esperanza es transformadora”.

Por otra parte, Isaac Montoya apuntó que se trabaja en mejorar la seguridad con la colocación de más de 600 cámaras de seguridad, puentes seguros, rehabilitación de Tecallis como Centros de monitoreo con cámaras de videovigilancia, renovación de espacios públicos, impulso a la educación con la recién apertura de la Universidad Rosario Castellanos, becas, así como apoyos sociales para madres cuidadoras, estudiantes y también en apoyos alimentarios, entre otras acciones para el mejoramiento social de los naucalpenses.

En el mismo tenor, el alcalde se refirió a la sustitución de la red de drenaje que se encontraba en mal estado y que evitará problemas que han aquejado a vecinos. Asimismo, apuntó que se rehabilitó el alumbrado público a lo largo de los 5.7 kilómetros con la instalación total del alumbrado con tecnología LED y colocadas a cada 25 metros a ambos lados, lo que refuerza las acciones para un Sendero Seguro y Luminoso.

La Crónica de Hoy 2025