Advierte SSC que identificará a responsables de agresiones a policías en la marcha del 2 de octubre

Marcha Policías agredidos durante marcha del 2 de octubre. (Iván Guevara Ramírez)

El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, reprobó las agresiones que policías sufrieron durante la marcha del 2 de octubre y amenazó que identificarán a los responsables de los disturbios y de la violencia física que sufrieron los agentes.

El jefe de la policía narró que en el recorrido, algunos manifestantes se tornaron violentos, por lo que a los 500 agentes de seguridad, se sumaron mil elementos adicionales, tiempo en el que autoridades y población civil fue agredida.

Al momento, únicamente ha sido detenida por el robo a una joyería, arresto en el que se recuperaron las piezas sustraídas.

“No cabe duda que hay quienes quieran que nuestra policía se guiara por modelos del pasada, pero no, la policía avanza con la mirada puesta hacia el futuro, que sea aliada de la ciudadanía, que promueve y garantiza el pleno ejercicio de los derechos para todas las personas, que acompaña y encausa, que no cae en provocaciones, que no reprime”, explicó Vázquez Camacho.

En tanto, el secretario de Gobierno, César Cravioto, acusó que las agresiones fueron provocadas por 350 personas encapuchadas que están en contra del proyecto de la Cuarta Transformación y que deseaban que la policía protagonizara actos de represión y que luego de 57 años de la matanza, en los medios de comunicación se acusara que regresaron los abusos policiales.

“Se quedaron con las ganas, gracias a la entereza de todo el cuerpo policiaco que no dejó entrar en esta provocación. ¿Qué tiene que ver la lucha de los jóvenes del 68 con el saqueo de una farmacia? ¿Con una tienda de abarrotes? ¿Con una joyería? No tiene nada que ver”.

“Hace 57 años fueron mas fuerzas del estado las que agredieron a los jóvenes, hoy es completamente distinto, fue un grupo de provocadores que agredieron a nuestra policía”.

“¿Qué enfrentamiento hubo? Ninguno, aguantaron los compañeros, imagínense si hubieran respondido, si así hay algunos tuits de opositores a la Cuarta Transformación ¿Qué hubieran respondido?” No vamos a caer en esa provocación.