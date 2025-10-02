Caravanas Itinerantes por la Justicia Social acercan más de 125 servicios a Ixtapaluca

Con el objetivo de acercar trámites y apoyos a la población, el gobierno municipal mantiene en marcha las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, que estarán ofreciendo atención en la explanada municipal hasta el próximo 4 de octubre.

En este espacio, las y los ciudadanos pueden acceder de manera gratuita a más de 125 servicios, entre los que destacan justicia cotidiana, registro civil, asesoría a víctimas, servicios notariales y programas sociales.

Autoridades locales señalaron que estas caravanas buscan garantizar que la población de todas las comunidades tenga acceso a soluciones prácticas y trámites oficiales sin necesidad de trasladarse a otras instancias.

“Se trata de un esfuerzo integral para llevar justicia y servicios gubernamentales a cada rincón del municipio, respondiendo de forma directa a las necesidades de la gente”, destacaron los organizadores.

La iniciativa forma parte de las acciones permanentes del Ayuntamiento de Ixtapaluca para reforzar la atención ciudadana y promover la equidad social mediante servicios accesibles y de calidad.