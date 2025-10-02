Detienen a feminicida que enterró cuerpo en edificio del INVI en BJ

Detenido Sujeto que ocultó cuerpo de mujer en edificio del INVI. (FGJCDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) aprehendió a Febronio “N”, sujeto que presuntamente asesinó a una mujer y enterró su cuerpo en un edificio en construcción del Instituto de Vivienda (INVI), en la alcaldía Benito Juárez.

Trabajadores del programa “Vivienda en Conjunto” hallaron los restos de la víctima cuando realizaban labores de obra, en el inmueble ubicado en Zempoala 104, colonia Narvarte.

La fallecida se trata de Alma Elena Sánchez Marcelo, de 30 años de edad, chapaneca que se mudó a la Ciudad de México el pasado siete de junio por motivos de trabajo.

Desde el siete de agosto, familiares y amigos reportaron su desaparición y la Fiscalía capitalina emitió una ficha de búsqueda.

Tras el hallazgo de los trabajadores, personal de la la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México acudió al lugar, donde junto a los empleados de la construcción, indentificaron una sitio donde se colocó cemento, que no estaba considerado en la edificiación.

Al detectar las irreglaridades y posibles indicios de ocultamiento del cadáver, las autoridades ingresaron a un bonimoio canino, el cual encontró el cuerpo de Alma Elena entre las paredes, el cual tenía signos de violencia.

Las diversas diligencias ministeriales, periciales y policiales arrojaron que la mujer tenía una semana de haber sido asesinada.

En la inspección participaron especialistas en criminalística, fotografía, arqueología y antropología, además de un binomio canino y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.

Los trabajos de investigación guiaron a que Febronio “N” podría ser el responsable de haberle quitado la vida a Alma Elena. Por lo tanto, agentes de la Policía de Investigación (PDI) detectaron su zona de movilidad en Poza Rica, Veracruz, y desplegaron un operativo para aprehenderlo, en colaboración con elementos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE).

Posteriormente, Febronio “N” fue trasladado a la Ciudad de México e ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde deberá de continuar su proceso penal.