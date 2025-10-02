Inician operativos “Huellas de la Transformación” en Naucalpan

El Gobierno de Ciudad Naucalpan pondrá en marcha este viernes 3 de octubre el operativo “Huellas de la Transformación: Construyendo Bienestar para el Pueblo”, con el objetivo de mejorar espacios públicos y promover el desarrollo comunitario.

La primera intervención se llevará a cabo en la colonia San Juan Totoltepec, donde a partir de las 12:00 horas se realizará la rehabilitación de un área común, en beneficio de los habitantes de la zona.

De acuerdo con la administración municipal, estas acciones forman parte de un programa integral que busca dignificar espacios urbanos, fomentar la convivencia ciudadana y fortalecer el tejido social.

El operativo se desarrollará en el Parque Las Torres, ubicado en avenida de las Torres #4, San Juan Totoltepec, donde autoridades locales invitaron a los vecinos a participar y sumar esfuerzos para dejar “huellas de la transformación”.

Con estas jornadas, el Gobierno de Naucalpan busca reforzar su compromiso de acercar bienestar, seguridad y esperanza a las comunidades, en el marco de la gestión 2025-2027.