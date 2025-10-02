Micky Hair grabó un anuncio para L’Oréal: nuevas revelaciones de su asesinato

Micky Hair Nuevos testimonios afirman que 'Micky Hair' estaba en su establecimiento grabando un anuncio con una reconocida marca de cosméticos y una influencer.

Los detalles sobre el asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como ‘Micky Hair’, se siguen dando a conocer días después. Un nuevo video revela que el conocido estilista estaba terminando de grabar un anuncio publicitario, razón por la que salió tarde previo a ser atacado y ejecutado cerca de su establecimiento.

Micky Hair grabó un anuncio para L’Oreal previo a ser asesinado

De acuerdo con testimonios de sus trabajadores, ‘Micky Hair’ se encontraba en su local grabando un anuncio sobre tratamientos de cabello para la marca L’Oreal con una influencer.

Minutos más tarde imágenes reveladas por el periodista Carlos Jiménez, conocido popularmente como C4 Jiménez , muestran que ‘Micky Hair’ estaba platicando con dos personas a las afueras de su estética. Al momento de darse la vuelta para ingresar de nuevo, fue atacado por un hombre de chamarra negra y casco que le disparó en al menos 12 ocasiones.

¿Qué más se sabe sobre el caso de ‘Micky Hair’?

El homicidio de Miguel Ángel de la Mora ha generado gran consternación, no sólo por la violencia, sino por múltiples hechos que quedan todavía por esclarecer.

Uno de ellos es que Miguel Ángel levantó una denuncia en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contra Eduardo Ederly González, quien contaba con una orden de restricción para no acercarse al local de ‘Micky Hair’. La denuncia fue por fraude y amenazas.

También, se ha cuestionado el hecho de que Micky Hair era un amigo cercano de Diana Esparragoza, nieta de “El Azull” Esparragoza (líder fundador del Cartel de Sinaloa y que se presume muerto, aunque sin confirmación oficial de parte de las autoridades.