Entregan más de 10 mil piezas de mobiliario escolar en Ecatepec para fortalecer la educación

Con el objetivo de mejorar las condiciones educativas de miles de estudiantes, este viernes se llevó a cabo la entrega de más de 10 mil piezas de mobiliario escolar en distintos planteles de Ecatepec. La ceremonia fue encabezada por Azucena Cisneros Coss, diputada local, y Miguel Ángel Hernández Espejel, titular de la Secretaría de Educación del Estado de México, en representación de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

La inversión destinada a esta acción asciende a 16 millones de pesos y beneficiará directamente a más de 37 mil alumnos de 152 escuelas del municipio, una de las demarcaciones más pobladas del Estado de México y con mayores retos en materia de infraestructura educativa.

Durante la entrega simbólica, realizada en el salón Fortaleza de San Juan, se destacó la importancia de dotar a los planteles de equipamiento adecuado para que niñas, niños y jóvenes cuenten con espacios dignos que favorezcan su aprendizaje. Las autoridades coincidieron en que fortalecer las condiciones materiales de las escuelas es también una forma de garantizar seguridad y confianza a las familias.

“Cada joven en un aula significa tranquilidad para las madres y padres de familia. Invertir en educación es también invertir en seguridad y en el futuro de nuestra comunidad”, señaló Cisneros Coss al destacar el esfuerzo conjunto entre el gobierno estatal y municipal.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Hernández Espejel, recordó que este tipo de acciones forman parte de un plan integral impulsado por la administración de Delfina Gómez Álvarez, que busca reducir el rezago en infraestructura escolar y atender las necesidades de los municipios más poblados y con mayores carencias.

La entrega incluyó pupitres, mesas, sillas y otros equipos básicos que permitirán renovar aulas que por años funcionaron con mobiliario deteriorado. Padres de familia y docentes presentes en el evento reconocieron el beneficio que representa para las comunidades educativas, subrayando que el contar con mejores condiciones físicas también motiva al alumnado a continuar sus estudios.

Autoridades locales señalaron que este es solo el inicio de una serie de acciones programadas para fortalecer el sistema educativo en Ecatepec, donde se concentran más de medio millón de estudiantes. La meta, afirmaron, es que ningún niño o niña tome clases en condiciones precarias.

El gobierno del Estado de México reafirma su compromiso de colocar a la educación como eje fundamental de desarrollo y como herramienta para generar igualdad de oportunidades. La iniciativa también busca dar certidumbre a las familias y abrir la puerta a una educación más inclusiva y de calidad.