Huixquilucan se une al Concurso Estatal Juvenil “#El Poder de Transformar 2025”

Con la finalidad de motivar la participación juvenil en proyectos transformadores, el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), dependiente de la Secretaría de Bienestar estatal, convocó al Concurso Estatal Juvenil #El Poder de Transformar 2025. La iniciativa abre espacio para que jóvenes mexiquenses presenten propuestas creativas focadas en el bien común, el desarrollo sustentable y la transformación social.

La convocatoria, publicada recientemente en la página oficial del IMEJ, destaca que pueden participar jóvenes de entre 15 y 29 años que residan en municipios del Estado de México. Los proyectos deberán centrarse en temas como el medio ambiente, la cultura, la inclusión social, el emprendimiento o bienestar comunitario, entre otros.

Para inscribirse, los aspirantes deben registrar su propuesta en la plataforma habilitada por el IMEJ dentro del plazo establecido. Se valorará tanto la creatividad como la viabilidad y el impacto social de los proyectos presentados. Quienes resulten seleccionados recibirán acompañamiento técnico y posiblemente recursos para llevar a cabo sus iniciativas.

El concurso busca también fortalecer el compromiso de los jóvenes con su entorno, promoviendo que sean agentes activos de cambio en sus comunidades. Según el IMEJ, “#El Poder de Transformar” pretende visibilizar las ideas juveniles y dotarlas de un respaldo institucional para materializarse.

Huixquilucan se une al Concurso Estatal Juvenil “#El Poder de Transformar 2025”

Durante la presentación de la convocatoria, representantes del gobierno estatal subrayaron que los jóvenes son clave para el desarrollo futuro del Estado de México, por lo que es fundamental brindarles espacios y recursos para concretar sus visiones. Se enfatizó que esta iniciativa no solo busca reconocer talento, sino impulsar proyectos con impacto real, que respondan a problemáticas locales.

El IMEJ señaló que la fecha límite de registro, así como los criterios de evaluación, modalidades y categorías disponibles, se pueden consultar en detalle en su sitio oficial. Asimismo, se informó que un jurado especializado evaluará las propuestas y seleccionará a los ganadores con base en méritos técnicos y sociales.

Con “#El Poder de Transformar 2025”, el gobierno fomenta la participación ciudadana juvenil, promover el desarrollo sustentable y construir oportunidades de transformación social. Para muchos jóvenes, este concurso representa una plataforma tangible para convertir sus ideas en acciones con impacto en sus municipios y comunidades.