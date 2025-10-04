Cae “El Chino”, involucrado en el asesinato de policía de la SSC en Chalco

Detenido Misael “N” alias "El Chino" y/o "El Negro". (FGJEM)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) detuvo a Misael “N” alias “El Chino” y/o “El Negro“, presunto participante en el homicidio de José Jacinto Ponce Alfaro, jefe de sector Tlatelolco de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La víctima fue asesinada el pasado 1 de octubre al exterior de su domicilio, en la calle Prolongación 20 de noviembre, en la colonia San Miguel Jacalones, cuando en su día de descanso, sujetos intentaron robarle su motocicleta.

De acuerdo con las investigaciones, “El Chino” habría conducido una motocicleta con la que, junto con otro sujeto, dieron alcance a las víctimas para robarles. Después, el acompañante del criminal, asesinó a Ponce Alfaro y lesionó gravemente a su esposa.

Luego de esta captura, la Fiscalía mexiquense informó que continúa en la búsqueda del otro criminal que le quitó la vida la mando de la SSC.