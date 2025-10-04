Cateo en Chalco: SSC detiene a presunto operador criminal ligado a grupo delictivo de Iztapalapa

Cateo en Chalco deriva en la detención de integrande de grupo delictivo que operaba en Oztapalapa Especial

Autoridades de seguridad de la SSC ejecutaron un cateo en el municipio de Chalco, Estado de México, que derivó en la detención de un presunto generador de violencia identificado como operador de un grupo criminal con presencia en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México.

El operativo fue resultado de trabajos de investigación e inteligencia encabezados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con las indagatorias, el detenido, un hombre de 46 años, estaría vinculado a una organización delictiva dedicada a la venta y distribución de narcóticos, así como a delitos de extorsión, despojo, homicidio y robo. El sujeto habría establecido como zona de movilidad el municipio de Chalco, lo que motivó a las autoridades a mantener un seguimiento puntual de sus actividades.

Tras recabar pruebas suficientes, un Juez de Control otorgó la orden de cateo en un inmueble ubicado en la calle Poniente 21, colonia San Miguel Xico, donde se desplegó un operativo conjunto. En el lugar fueron aseguradas dos armas largas de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas, además de siete cargadores y varios cartuchos útiles.

Durante el operativo se aseguraron armas largas, cargadores y cartuchos útiles Crédito: SSC

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica. Además de los delitos relacionados con portación de armas y vínculos con actividades ilícitas, se le cumplimentó una orden de aprehensión vigente por asociación delictuosa y ataques a la paz pública.

La SSC reiteró que continuará realizando acciones de prevención, investigación y operativos estratégicos en conjunto con otras instancias de seguridad, con el objetivo de desarticular a los grupos generadores de violencia y reforzar la seguridad tanto en la Ciudad de México como en municipios conurbados.