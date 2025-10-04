Cierres viales CDMX 4 de octubre: Qué calles estarán cerradas por manifestaciones, eventos y rutas afectadas

Megamarcha Bloqueos colapsan CDMX (Marco Levario)

Este sábado la Ciudad de México vivirá una jornada compleja en materia de movilidad: bloqueos, concentraciones, rodadas ciclistas y motociclistas, así como eventos culturales y recreativos provocarán cierres y afectaciones viales en diversas alcaldías, advirtieron autoridades del C5 y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

A continuación, los puntos clave, rutas afectadas y recomendaciones para evitar contratiempos.

¿En dónde y a qué hora habrá bloqueos?

El C5 reportó que desde las 10:00 de la mañana hasta alrededor de las 21:00 horas se prevén 17 afectaciones por bloqueos y rodadas en alcaldías como Cuauhtémoc, Tlalpan, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza.

En paralelo, se espera la realización de 1 marcha principal, 9 concentraciones, 5 rodadas de motociclistas, 9 rodadas ciclistas y 28 eventos de esparcimiento a lo largo de la ciudad.

En la alcaldía Cuauhtémoc, por ejemplo, se convocó la marcha “El skate es cultura, movilidad y comunidad”, que partirá del Monumento a la Revolución hacia la estación Bellas Artes, denunciando discriminación y acoso contra quienes practican skate.

En la colonia Jalalpa Tepito, alcaldía Álvaro Obregón, se reporta un bloqueo en Av. Benita Galeana con Miguel Hidalgo, con recomendaciones de rutas alternas por Luis Urbina y Av. Jalalpa.

Otras afectaciones incluyen cierres en Av. Fray Servando Teresa de Mier con Tlaxcoaque (Colonia Centro, Cuauhtémoc) y en Av. José Loreto Fabela (Colonia San Juan de Aragón, GAM).

¿Qué calles estarán cerradas hoy 4 de octubre?

10:00 de la mañana: Av. Fray Servando Teresa de Mier y Tlaxcoaque, Colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc

12:00 del día: Plaza de la República s/n , en la colonia Tabacalera rumbo a Ángela Peralta y Av. Hidalgo, alcaldía Cuauhtémoc

1:00 de la tarde: Rinconada de Jesús y Avenida José María Pino Suárez, Centro Histórico y Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes, alcaldía Cuauhtémoc

1:00 de la tarde: Avenida Paseo de la Reforma y Avenida Morelos en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

08:00 de la mañana: Periférico Sur 4829, colonia Parques del Pedregal, alcaldía Tlalpan

4:00 de la tarde: Tekit y Sacalum, colonia Cultura Maya en la alcaldía Tlalpan

10:00 de la mañana: Avenida José Loreto Fabela, Colonia San Juan de Aragón, alcaldía GAM

08:00 de la mañana: Avenida Miguel Ángel de Quevedo 1098, colonia Parque San Andrés en alcaldía Coyoacán

¿Cuáles serán las principales afectaciones?