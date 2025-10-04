Desmantelan dos narcolaboratorios en Iztapalapa, con cocaína, mentanfetamina y crystal

Detenidos Narcomenudistas detenidos. (SSC)

La policía capitalina detuvo a dos hombres y se aseguraron dosis de posible metanfetamina, cocaína, marihuana y crystal, durante dos cateos en domicilios de la colonia Francisco Villa, de la alcaldía Iztapalapa.

Estos hombres forman parte de una célula delictiva dedicada a la compra, venta, elaboración y distribución de droga, son generadores de violencia en dicha alcaldía.

La primera intervención se llevó a cabo en una propiedad ubicada en la calle Palmillas, donde los oficiales aseguraron 126 dosis de metanfetamina, 170 de cocaína en polvo, 81 de la misma sustancia en piedra y 76 de marihuana, donde un hombre de 35 años de edad fue detenido.

La segunda acción ocurrió en la calle Durango, en la misma colonia, donde un sujeto de 32 años fue detenido y se aseguraron 239 dosis de cocaína, medio kilogramo de aparente crystal y un kilogramo de marihuana.

Cabe mencionar que, a los detenidos, se les leyeron sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, los pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica; en tanto, los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.

Uno de estos sujetos cuenta con antecedentes delictivos en los años 2009, 2011, 2023 y 2025 por los delitos de robo agravado calificado en pandilla, contra la salud y Portación de instrumentos que puedan ser utilizados para agredir.