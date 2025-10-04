¡Golpe al Tren de Aragua! Cae el operador del cártel en México

Detenido Arturo "N", alias "Nelson" y el miembro del cártel detenido. (SSPC)

Fue detenido Nelson Arturo “N”, alias “Nelson”, operador del cártel terrorista “El Tren de Aragua” en México, junto con dos de sus colaboradores; así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A “Nelson”, de 29 años de edad, se le considera el autor intelectual y material de diversos feminicidios.

Estos sujetos cuentan con orden de aprehensión por el delito de trata de personas y delincuencia organizada, y se les relaciona con la venta de narcóticos, homicidio, secuestro y extorsión, con zona de operación en Puebla, Morelos, Estado de México y diversas alcaldías de la Ciudad de México.

Además, Nelson Arturo “N” tiene orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Para la captura del operador, se le dio seguimiento en diversos estados del país y alcaldías, fue así que los agentes, al mantener líneas de investigación en la Ciudad de México, identificaron y detuvieron a Nelson Arturo “N”, quien estaba acompañado de otras dos personas.

Cuando se revisaron sus pertenencias, les hallaron 92 dosis de marihuana, 44 dosis de cristal, 18 dosis de piedra, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.