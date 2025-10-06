Entregan en Huixquilucan gimnasio al aire libre en colonia Agua Blanca

La alcaldesa de Huixquilucan, Romina Contreras, continúa con sus recorridos de “Huixquilucan Contigo 24/7”

Huixquilucan — La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, entregó un gimnasio al aire libre de aparatos de calistenia, con el objetivo de aumentar los espacios públicos de recreación, así como 40 osarios, con lo que se ofrecerá una opción distinta para honrar a los difuntos en la localidad.

“Es un lugar donde la familia se puede reunir y realizar diversas actividades. Seguiremos trabajando para impulsar el deporte, alejar los vicios en los jóvenes y guiarlos por el buen camino. Estamos seguros que sabrán aprovechar estos aparatos y darles un uso responsable, porque es un beneficio para todos”, apuntó Romina Contreras durante sus recorridos como parte del programa “Huixquilucan Contigo 24/7”.

La alcaldesa destacó que el gimnasio al aire libre podrá ser utilizado por personas de cualquier edad y al sumar estas estructuras al deportivo de la comunidad de Agua Blanca, se convierte en un área integral para toda familia para realizar varias actividades recreativas y de sano esparcimiento.

EJECITARSE

Romina Contreras refirió que los aparatos de calistenia permiten trabajar de forma integral el cuerpo y adaptar los ejercicios al nivel de cada usuario para que desarrollen fuerza y resistencia en los músculos, además de que pueden diversificar las rutinas de entrenamiento en un lugar al aire libre.

Sobre la inauguración de este espacio, el director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte municipal, Germán Anaya Viteri, recordó a los vecinos que ésta es la tercera etapa de entrega de gimnasios de calistenia, los cuales se encuentran distribuidos en diferentes comunidades de Huixquilucan.

OSARIOS

Posteriormente, para que habitantes de Agua Blanca cuenten con espacios dignos en los que visiten a sus seres queridos que están descansando, Romina Contreras entregó 40 osarios, los cuales se facilitan sin ningún costo a quien lo solicita, pues este programa inició desde su pasada administración, como resultado de escuchar las demandas de la ciudadanía para apoyar a la población en momentos de duelo.

“Conocemos la necesidad de espacios para que los difuntos descansen en paz y, para nosotros, es muy importante el que cuenten con espacios dignos. Estos osarios hacen la diferencia en la comunidad, pues normalmente la gente tiene demasiados gastos cuando pierden a un familiar, por lo que buscamos apoyarlos en un momento vulnerable”, agregó Romina Contreras.

