06 oct 2025 - 05:06 PM
Se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en un horario de 10:00 a 16:00 horas en el estacionamiento posterior del Edificio Administrativo
Huixquilucan anuncia la segunda entrega de la Tarjeta Joven 2025
Por
Eidalid López Pérez
octubre 06, 2025 at 3:45p.m. GMT-6
