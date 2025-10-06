Vuelven a alertar por la línea 12: usuarios reportan nueva separación de estructura

Intersección de Lomas Estrellas-San Andrés Tomatlán (@MetroViralMx/X)

En redes sociales han circulado fotos sobre un tramo elevado de la línea 12 del metro donde se puede ver la separación de dos estructura, esto en la intersección de Lomas Estrellas-San Andrés Tomatlán, alertando a vecinos y usuarios debido al desplome de la vías en el metro Olivos en 2021.

“Ya vivimos una experiencia lamentable en donde fallecieron 26 Mexicanos, por la NEGLIGENCIA de los Directivos del Metro de la CDMX y Autoridades, NO queremos qué vuelva a pasar”, expresó un usuario en su cuenta de X.

Asimismo, otro usuario indicó que esta separación es normal debido a la curva que existe en este tramo, ya que desde las obras del 2011 ya se encontraba así.

“Literalmente desde que estaba en obras en 2011 esa separación ya estaba ahí.

ES UNA CURVA. Ahí se unen dos piezas y está exactamente al centro de una columna. No puede ser una sola pieza de corrido. Al contrario sería peor", reiteró el usuario.

Hasta el momento, autoridades del Metro y de la CDMX no han declarado al respecto.