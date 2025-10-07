Aclara FGJCDMX que carpeta de investigación de explosión de pipa es información reservada

La empresa de Gas asumirá sus responsabilidades legales tras la tragedia. Daños tras la explosión de una pipa de gas en el bajo puente de Puente de la Concordia y Calzada Zaragoza que dejó como saldo más de noventa personas lesionadas y decenas de autos (Cuartoscuro)

La fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, aclaró que la institución reservó los pormenores de la carpeta de investigación de la explosión de la pipa de gas en el puente de La Concordia, dado que únicamente las víctimas y los imputados pueden tener acceso a esa información.

Alcalde Luján esclareció que una organización realizó una solicitud de transparencia donde se solicitaba el acceso a los registros de la carpeta de investigación vinculada al tema del incidente en Iztapalapa, además de videos y detalles del caso.

Sin embargo, explicó, la Fiscalía retuvo dicha información, dado que el Código Nacional de Procedimientos Penales fija un plazo mínimo de tres años para que la información esté reservada.

“El propio Código Nacional de Procedimientos Penales nos establece que los registros de las carpetas de investigación son reservados y únicamente las partes, es decir, la víctima, en todo caso el imputado, pueden tener acceso a la carpeta de investigación, y que esta información es reservada”.

Además, la Ley de Transparencia, en su artículo 171, estipula un tiempo máximo de tres años para que los detalles de la investigación estén “bajo llave”.

“Por eso en todas las solicitudes que se hacen de transparencia que piden información de carpeta de investigación, se establece este plazo de tres años”

“No quiere decir que la investigación vaya a durar tres años, y mucho menos quiere decir que la Fiscalía quiera esconder esta información, ni mucho menos. Me parece que ahí, probablemente con algo de dolo, porque estas organizaciones hacen muchas solicitudes de transparencia y generalmente de esta manera se contesta, lo quisieron enmarcar como si la Fiscalía quisiera esconder información, cuando es todo lo contrario”, aclaró Alcalde Luján.

Por el contrario, la fiscal mencionó que desean brindar a las víctimas indirectas y a la ciudadanía resultados firmes en las indagatorias.

Por lo tanto, adelantó que el próximo 10 de octubre informará, junto al equipo pericial, los primeros resultados de las indagatorias.

“Estamos totalmente determinados a actuar con toda transparencia, objetividad y a realizar una investigación muy rigurosa”, afianzó.