Alcaldesa de Ecatepec exhorta a ciudadanos a rechazar “mordidas”

La alcaldesa Azucena Cisneros aseguró que la estrategia de proximidad social de las fuerzas del orden busca mantener bajo control delitos como robo a transeúnte, robo de vehículos y asaltos a negocios

Ecatepec — La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss hizo un enérgico llamado a la población para no participar en actos de corrupción. La funcionaria afirmó que no permitirá abusos ni prácticas corruptas dentro del cuerpo de Tránsito Municipal.

“Quiero pedir a los vecinos que denuncien cualquier tipo de abuso, porque terminar con la corrupción en los cuerpos policiacos es un tema de corresponsabilidad”, subrayó Cisneros Coss. La alcaldesa recalcó la importancia de que los ciudadanos se nieguen a pagar sobornos para evitar infracciones.

En un hecho que respalda sus declaraciones, la administración municipal separó del servicio a tres elementos de Tránsito. Dos hombres y una mujer fueron dados de baja por aplicar infracciones de manera indebida, según confirmó la propia alcaldesa.

Como parte de las acciones para combatir estas prácticas, el gobierno municipal habilitará un código QR para recibir denuncias anónimas. Este mecanismo permitirá a la ciudadanía enviar evidencias sobre irregularidades cometidas por elementos policiacos.

Posteriormente, la alcaldesa supervisó un patrullaje disuasivo del Mando Unificado que recorrió calles de Santa María Tulpetlac. La operación contó con la participación de Marina, Defensa Nacional, Guardia Nacional y policías estatal y municipal.

El operativo se desplegó durante horarios de alta afluencia vecinal, cuando cientos de personas salen para laborar o estudiar. “Busca tener mayor presencia policiaca en la madrugada y noche, como parte de las acciones para recuperar la paz y la tranquilidad en Ecatepec”, explicó Cisneros Coss.

Más de 70 elementos con 20 unidades de fuerzas federales, estatales y municipales participaron en el despliegue. Entre los agrupamientos involucrados se encontraron motopatrullas, Grupo de Operaciones Especiales y Prevención del Delito.

La estrategia de proximidad social busca mantener bajo control delitos como robo a transeúnte, robo de vehículos y asaltos a negocios. Las autoridades confían en que esta presencia coordinada inhibirá las actividades delictivas en la zona.

La Crónica de Hoy 2025