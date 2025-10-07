Ecatepec entrega avances del Proyecto quinta zona

Durante la conferencia de prensa del gobierno de Ecatepec, a cargo de Azucena Cisneros Coss se presentaron los avances logrados durante su mandato, en los que destaca:

El aumento del 50 por ciento en abasto de agua por la red, para el bien de todos los habitantes. Se logró el aumento de abastecimiento de pipas de un 35% en enero a un 50% en octubre con 24 pipas rentadas, enviando más de 100,00 viajes de pipas en todo el municipio.

Proyecto quinta zona

Se rehabilitó la planta potabilizadora Emiliano Zapata con una inversión de 11.5 millones de pesos.

Una macro medición con la CONAGUA, 61 puntos de control de gastos y presión en el municipio.

Se construyó un sistema troncal de 20 en la Quinta zona que recolecta 2361ml.

Así mismo se realizan constantes revisiones de gastos que toman 3 lecturas al día del tanque de Cerro Gordo y de la toma 1. De igual manera se hacen revisiones del Operativo Neptuno correspondientes a la 5ta. Zona (sectores operativos 4, 5A y 5B) así como reparaciones de fugas que sean atendidas con inmediatez.

Cada sistema contiene un código Qr que el equipo de análisis hidráulicas revisa y monitorea el estado de las válvulas.

Atención de agua potable

Se intervinieron 1,870 fugas, 337 tomas tapadas se atendieron, 232 sondeos realizados y 2,542 movimientos de válvulas realizadas.

Obras de rehabilitación realizadas

Finalmente se reperforaron 9 pozoz y se rehabilitaron 32 pozoz