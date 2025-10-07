“Huixquilucan Contigo 24/7” acerca servicios a Bosques de la Herradura

La presidenta municipal, de Huixquilucan, Romina Contreras, durante su reunión con vecinos del fraccionamiento Bosques de La Herradura

Huixquilucan — El programa “Huixquilucan Contigo 24/7” extendió sus acciones al fraccionamiento Bosques de la Herradura, donde personal del gobierno local ejecutó diversas labores de mantenimiento urbano. Las tareas incluyeron la reparación de alumbrado público, bacheo, chaponeo y la limpieza de áreas verdes, respondiendo a las peticiones específicas de los residentes.

Durante una visita a la zona, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que esta iniciativa semanal busca mejorar la infraestructura y reforzar la atención a la ciudadanía. “Esta jornada es la número 152 y se están atendiendo más de 40 solicitudes”, mencionó la alcaldesa, enfatizando el compromiso de su administración con la calidad de vida de los huixquiluquenses.

Contreras Carrasco subrayó que el programa se fundamenta en escuchar a la población para diseñar políticas públicas efectivas. “Queremos refrendar nuestro compromiso con la ciudadanía con esta iniciativa que se lleva a cabo de manera semanal para dar atención directa”, agregó durante su recorrido por el fraccionamiento.

Vecinos del lugar reconocieron la intervención municipal, valorando especialmente las mejoras en materia de seguridad. Los residentes señalaron que se ha logrado conservar un ambiente tranquilo y en orden en la colonia, un aspecto que atribuyen a la respuesta inmediata de las autoridades.

En este sentido, la alcaldesa recordó la operación del Sistema Municipal de Emergencias 24/7, un mecanismo diseñado para atender situaciones de riesgo de manera rápida. Este sistema actúa ante eventos como accidentes, urgencias médicas, inundaciones o fugas, complementando las labores de mantenimiento habitual.

Entre las labores concretas realizadas se encontraron el balizamiento de guarniciones, pasos peatonales y topes, así como el clareo y poda de árboles. También se procedió a la limpieza de grafitis, el retiro de basura y el derribo de árboles secos, junto con el refuerzo de operativos viales en el sector.

Por su parte, el director general de Seguridad Pública y Vialidad, Luis Antonio Alarcón Martínez, reconoció la inversión continua en equipamiento para los cuerpos de seguridad. Destacó que, durante este 2025, se adquirieron 100 patrullas nuevas y 19 motopatrullas para vigilar las tres zonas del municipio.

Previamente, en un esfuerzo por conservar los espacios naturales, se realizó una jornada de reforestación en el mismo fraccionamiento. En esa actividad, los vecinos participaron plantando 300 árboles, una acción que busca embellecer el paisaje urbano y contribuir al cuidado del medio ambiente en Huixquilucan.

La Crónica de Hoy 2025