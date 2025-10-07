Naucalpan celebra el 2º Festival de Chocolate, Pan y Vino: un encuentro de sabor, tradición y cultura

Naucalpan se prepara para recibir uno de los eventos gastronómicos más esperados del año. Del 10 al 12 de octubre, el Parque Naucalli abrirá sus puertas para celebrar el 2º Festival de Chocolate, Pan y Vino, una cita que promete deleitar los sentidos con lo mejor de la repostería artesanal, los productos locales y los vinos nacionales e internacionales, en un ambiente familiar lleno de cultura, arte y música en vivo.

El evento, que se llevará a cabo de 10:00 a 18:00 horas en la Plaza Central del Parque Naucalli, reunirá a productores, chefs, artesanos y artistas de diferentes regiones del país, quienes ofrecerán a los asistentes una experiencia gastronómica única. Durante tres días, los visitantes podrán disfrutar de degustaciones, catas guiadas, talleres, exhibiciones y presentaciones culturales que celebran la riqueza culinaria mexicana.

Organizadores del festival señalaron que esta segunda edición busca consolidarse como un espacio donde convergen el sabor, la tradición y el arte. “Queremos que las familias de Naucalpan y municipios cercanos vivan una experiencia sensorial completa, que descubran nuevos sabores y conozcan el trabajo de los productores locales. Este festival no solo promueve la gastronomía, sino también el talento artesanal y cultural de nuestra región”, destacaron.

Entre los atractivos más esperados se encuentran las muestras de chocolatería artesanal, que incluirán bombones, trufas, tabletas y bebidas de cacao elaboradas con recetas tradicionales y contemporáneas. Asimismo, habrá una amplia variedad de panes típicos, desde conchas, roles y empanadas, hasta panes de temporada como el pan de muerto, preparado de manera artesanal por panaderos de distintas comunidades.

El vino también tendrá un papel protagónico con la participación de casas vinícolas mexicanas, especialmente de Baja California, Querétaro y Guanajuato, que ofrecerán catas y maridajes con postres y quesos locales. Los asistentes podrán aprender sobre las notas, aromas y procesos de elaboración del vino, en un ambiente relajado y accesible para todos los gustos.

Además del recorrido gastronómico, el festival contará con actividades culturales y artísticas, entre ellas presentaciones musicales, danza regional, espectáculos infantiles y exposiciones de arte. El Parque Naucalli, reconocido por su valor ecológico y recreativo, servirá como el escenario ideal para disfrutar de un fin de semana lleno de sabor y convivencia.

Las autoridades municipales invitaron a la ciudadanía a participar en este evento gratuito, subrayando la importancia de impulsar el turismo local y la economía de pequeños productores. “El Festival de Chocolate, Pan y Vino representa una oportunidad para apoyar al comercio artesanal y promover la cultura culinaria mexicana. Naucalpan es un municipio con identidad y sabor, y este tipo de actividades fortalecen el tejido social y fomentan la unión familiar”, expresaron.