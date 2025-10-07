Raciel Pérez impulsa la educación en Tlalnepantla con la entrega de mobiliario en la Preparatoria No. 69

Raciel Pérez impulsa la educación en Tlalnepantla con la entrega de mobiliario escolar en la Preparatoria No. 69

El compromiso con la educación sigue siendo una prioridad en Tlalnepantla. El presidente municipal Raciel Pérez Cruz encabezó la entrega de nuevas bancas en la Preparatoria No. 69 de San Juan Ixhuatepec, con el objetivo de mejorar las condiciones de aprendizaje de los estudiantes y garantizar que las aulas sean espacios dignos, cómodos y funcionales.

Durante el acto, Pérez Cruz destacó que una educación de calidad comienza con infraestructura adecuada, pues contar con mobiliario en buen estado no solo facilita el aprendizaje, sino que también fortalece el sentido de pertenencia y el compromiso de los jóvenes con su comunidad. “Cada acción que realizamos en favor de la educación es una inversión en el futuro de Naucalpan. Queremos que nuestros estudiantes aprendan en entornos seguros, limpios y cómodos, porque ahí empieza la transformación social”, expresó el edil.

Las autoridades municipales resaltaron que la entrega forma parte de un programa integral para rehabilitar y equipar escuelas públicas en distintas comunidades, con el propósito de reducir las brechas de desigualdad y asegurar que todos los estudiantes cuenten con las herramientas necesarias para su desarrollo académico.

La comunidad educativa de la Preparatoria No. 69 agradeció el apoyo del gobierno local, señalando que las nuevas bancas representan un cambio importante en la vida cotidiana del plantel. Docentes y alumnos coincidieron en que mejorar las condiciones físicas del aula tiene un impacto directo en la motivación y el desempeño de los jóvenes. “Ahora podemos estudiar más cómodos, y eso también nos hace sentir que nuestro esfuerzo es valorado”, comentó una de las estudiantes beneficiadas.

El presidente municipal también destacó que este tipo de acciones no se limitan a la entrega de mobiliario, sino que forman parte de una estrategia más amplia orientada a fortalecer la infraestructura educativa, mejorar la seguridad escolar y fomentar la participación de la comunidad. Asimismo, reiteró su compromiso de seguir gestionando recursos para que más escuelas sean beneficiadas con obras, equipamiento y programas educativos.

La visita del alcalde fue acompañada por autoridades educativas, personal docente y representantes vecinales de San Juan Ixhuatepec, quienes reconocieron el esfuerzo del gobierno municipal por atender las necesidades de las instituciones públicas. “Desde las aulas construimos el futuro de Tlalnepantlan. La educación es el motor que impulsa el desarrollo social, y nuestro deber es brindar a los jóvenes las condiciones para que alcancen su máximo potencial”, puntualizó Pérez Cruz.

El gobierno municipal reafirma su apuesta por una educación pública de calidad, basada en la equidad y la inclusión. La entrega de mobiliario escolar en la Preparatoria No. 69 no solo representa una mejora física, sino también un paso más en la transformación educativa que busca hacer de Tlalnepantla una ciudad más preparada y solidaria.