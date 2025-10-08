Capturan al “Kisifur”, banda que roba vehículos en el poniente de CDMX

Detenido Eduardo Antonio Jiménez Cornejo, alias “Kisifur". (SSC)

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Eduardo Antonio Jiménez Cornejo, de 29 años, alias “Kisifur”, líder de una célula delictiva dedicada al robo de vehículos, motocicletas y autopartes en la zona poniente, quienes ocultan lo robado en diferentes domicilios de la alcaldía Cuauhtémoc.

“Kisifur” era investigado desde el 15 de septiembre cuando robó un vehículo color gris y de una motocicleta, en la calle Amapolas, de la colonia Balcones de Cehuayo, de la alcaldía Álvaro Obregón.

El día del robo, este sujeto utilizó un automóvil color blanco como muro durante el ilícito, que después fue identificado mientras circulaba por la esquina de las calles Juventino Rosas y Ricardo Bell, de la colonia Peralvillo.

Cuando los agentes ubicaron al automóvil de “muro”, el conductor aceleró la marcha, mientras tanto, el copiloto disparó en contra del personal policial.

Una vez que los policías respondieron las agresiones, el chofer del automóvil donde viajaban los criminales se impactó con un vehículo color gris y, tras el percance, uno de los delincuentes bajó de la unidad e intentó huir.

El “Kisifur” sufrió una lesión por esquirla en la espalda, por lo que se solicitó el apoyo médico, sin embargo, no fue necesario trasladarlo al hospital.

Entre sus pertenencias resguardaba 20 dosis de marihuana que le fueron aseguradas.

Además, este sujeto registra un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2019 por el delito de robo calificado.