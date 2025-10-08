Desalojan viviendas y comercios de Tláhuac por fuga de gas en pipa

Cheque de pipa en Tlahuac

Una pipa de Gas, filial de Grupo Tomza, protagonizó un choque que derivó en una fuga de gas en la alcaldía Tláhuac en la Ciudad de México. El incidente ocurrió en las inmediaciones de la Línea 12 del Metro, sobre Avenida Tláhuac.

Equipos de emergencia acudieron de inmediato para controlar la fuga, evacuar viviendas y comercios cercanos y suspender la circulación, con el fin de minimizar riesgos a la población.

El siniestro ocurre a poco menos de un mes de que una pipa de Silza, también filial de Grupo Tomza, volcara en Iztapalapa, dejando un saldo de 31 personas fallecidas y decenas de heridos, según reportes del Gobierno de Clara Brugada.

Especialistas en gestión de riesgos y protección civil pidieron una revisión inmediata por parte de la Comisión Nacional de Energía (CNE), encabezada por Juan Carlos Solís Ávila, para dar seguimiento y vigilancia al cumplimiento de normas en las filiales del grupo, en particular sobre las condiciones de sus unidades de transporte.

Tomza, con 32 expedientes ante ASEA

Durante la conferencia matutina del 2 de octubre, Armando Ocampo Zambrano, director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), informó que el conglomerado gasero fundado por el juarense Tomás Zaragoza acumula 32 expedientes administrativos en esa dependencia.

“Efectivamente, parte de la competencia de la ASEA es realizar inspecciones, lo que puede generar multas o incluso clausuras. A la fecha tenemos en la ASEA 32 expedientes administrativos”, dijo el titular.

Ocampo agregó que dos de esos expedientes derivaron en multas superiores a 160 millones de pesos para el conglomerado que, según reportes periodísticos, ha sido protagonista de más de 20 accidentes desde 2013.