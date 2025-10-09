Ahora una pipa de Pemex; accidente provoca derrame de diésel en Circuito Interior y Oceanía

Accidente de una pipa de Pemex en Aragón (@Bomberos_CDMX/x)

La madrugada de este jueves, se presentó nuevamente un accidente automovilístico que involucró a una pipa, pero en esta ocasión de Pemex.

El incidente ocurrió en la calle Av. 551, colonia San Juan de Aragón, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos atendieron la emergencia impidiendo una nueva tragedia.

Atendimos un choque en calle Av 551, colonia San Juan de Aragón, en @TuAlcaldiaGAM, informamos que una Pipa de Pemex se impactó con la barra de contención. sin lesionados. Servicio concluido. @JefeVulcanoCova pic.twitter.com/RQwXqkH1Gs — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) October 9, 2025

Cuatro accidentes de pipas en las ultimas semanas

Este es el cuarto incidente con pipas registrado en la ultimas semanas en la CDMX.

El primero fue registrado el pasado 10 de septiembre en Puente la Concordia, Iztapalapa, el cual es considerado una de las peores catástrofes de los últimos años en la ciudad, el cual dejo como resultado un saldo de 31 muertos, semanas después, el 2 de octubre sobre Circuito interior, en la alcaldía Cuauhtémoc y este miércoles en la tarde en Av. Tláhuac.