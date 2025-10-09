CDMX, primer lugar en desapariciones a nivel nacional; supera Brugada a Sheinbaum en cifras en su primer año

FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO (Galo Cañas Rodríguez)

A un año de la administración de Clara Brugada en la Ciudad de México la suma de desaparecidos no localizados durante su mandato es de 2 mil 119 personas, la cifra representa un 450 por ciento más en comparación con lo registrado durante el primer año de Claudia Sheinbaum cuando fueron 399 las personas no encontradas durante su gestión como jefa de Gobierno, lo anterior, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

De acuerdo con el RNPDNO, la capital ocupa el primer lugar a nivel nacional en número de personas desaparecidas durante este 2025, del 1 de enero a la fecha, son mil 781 personas desaparecidas no encontradas en la capital; le sigue el Estado de México con mil 602 y Guanajuato con 862.

La suma de las personas desaparecidas y no localizadas en la capital asciende a 7 mil 036, al 9 de octubre de 2025, en un país que acumula 133 mil 578 desaparecidos.

La diputada panista local, Olivia Garza, detalló que durante el primer año de mandato de Sheinbaum como jefa de Gobierno hubo 2 mil 497 desaparecidos, de los cuales a 399 no se les localizó, equivalente al 16 por ciento. En tanto, la actual mandataria registró 3 mil 117 desaparecidos, de los cuales 2 mil 119 siguen sin ser encontrados, lo que equivale al 68 por ciento.

“La realidad es que las desapariciones aumentaron cuatro veces más con Clara Brugada. Pasamos de 399 a más de 2 mil. Esta es la crisis silenciosa que Morena insiste en ignorar”, señaló.

Por lo anterior, aseguró que dicho aumento representa el fracaso de una política de seguridad sin rumbo, sin estrategia y sin sensibilidad.

“450 por ciento más de desaparecidos, 2 mil 200 familias destrozadas, mientras, el gobierno alistando mítines, informes con aplausos programados. Ellos van a celebrar cifras maquilladas mientras miles de familias buscan a sus seres queridos”, enfatizó.

En el marco del primer informe de Gobierno de Clara Brugada, el próximo 12 de octubre, la panista hizo un llamado para que la mandataria local incluya una explicación para dicho aumento.

“La Jefa de Gobierno y su gabinete le han fallado a la gente, ahora deben dar la cara. Desde el PAN exigimos resultados, no pretextos. Ya basta que con propaganda quieran resolver todo, lo único que lo resuelve son las instituciones sólidas, la coordinación y, sobre todo, la voluntad política, algo de lo que carecen”, añadió.