Desalojan Prepa 3 UNAM por presunta bomba...que resultó ser un termo

Prepa 3 Las autoridades ordenaron el desalojo de las instalaciones por la presencia de un "objeto sospechoso" que resultó ser un termo.

La incertidumbre continúa en los planteles educativos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ahora fue la Prepa 3 la que fue evacuada por un presunto riesgo de un “objeto sospechoso”, que terminó ser en realidad un termo metálico. Este es el tercer recinto que se desaloja por una situación similar.

Desalojan la Prepa 3 de la UNAM

En un comunicado, la alcaldía Gustavo A. Madero informó que la comunidad estudiantil, personal docente y de limpieza fue evacuado como medida preventiva debido a “un objeto sospechoso” dentro de las instalaciones.

“De manera inmediata, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y personal de Protección Civil de nuestra Alcaldía implementaron los protocolos correspondientes para garantizar la seguridad de la comunidad estudiantil y docente.

Tras la revisión del objeto, se confirmó que no representaba riesgo alguno, tratándose únicamente de un termo con líquido en su interior."

Continúan las falas amenazas en la UNAM

En las últimas 4 semanas, diferentes plantes de la Universidad Nacional han sido blanco de diferentes tipos de amenazas. Prepa 8, Prepa 6 y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales también fueron evacuadas recientemente por alerta de dispositivos explosivos.

Este lunes, la Universidad informó que ya tenía al menos a dos personas identificadas como responsables de la amenaza de bomba en la FCPyS

Por otra parte, la Facultad de Ciencias y la Facultad de Veterinaria fueron amenazadas con posibles ataques similares a los ocurridos en CCH Sur, presuntamente relacionados con los “Grupos Incels”.