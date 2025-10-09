Detienen al “Gordo”, vende droga en Venustiano Carranza y GAM

Detenidos Felipe "N", alias "El Gordo", a la izquierda superior. (SSC)

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Felipe Ramos Silva alias “El Gordo”, líder de un grupo delictivo dedicado a la compra, venta y distribución de droga en las alcaldías Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero.

También fueron detenidos Pablo Garduño Pérez de 38 años, Daniel García Espinoza de 33 años y Stephanie Lairani Mendoza Montalvo, colaboradores cercanos de “El Gordo”, dedicados al resguardo de la droga en los inmuebles.

Los policías realizaron cateos en tres inmuebles donde se almacenaba droga, el primero ubicado en la colonia Popular Rastro en la alcaldía Venustiano Carranza; otro en la colonia Bondojito y uno en la colonia Guadalupe Insurgentes, estos últimos ubicados en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En los domicilios, los oficiales aseguraron 200 dosis de metanfetamina, 500 gramos de la misma sustancia a granel, 150 dosis de cocaína, 1.5 kilogramos de la misma sustancia en piedra, 159 de marihuana, 100 cartuchos útiles, dos armas de fuego, una báscula gramera y un teléfono celular.

Todos los sujuetos han sido encarcelados por delitos contra la salud y robo en distintas modalidades entres los años 2004 y 2022. Pablo Garduño Pérez tiene un brazalete de seguridad en el pie izquierdo.