Ecatepec refuerza la reparación de vialidades con cuadrillas simultáneas de obras Públicas y Sapase

Con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar la seguridad de las y los automovilistas, el Gobierno de Ecatepec intensificó las labores de reparación de socavones y baches en diversas colonias del municipio. Diariamente, cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas y del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase) trabajan de manera simultánea en distintos puntos, atendiendo los reportes ciudadanos y priorizando las zonas con mayor afectación.
Estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por la administración municipal para rehabilitar la infraestructura urbana y garantizar el derecho a una movilidad digna. De acuerdo con autoridades locales, los trabajos se desarrollan con recursos propios y responden a la necesidad de recuperar vialidades que durante años permanecieron en el abandono.
Entre las colonias beneficiadas se encuentran Jardines de Morelos, San Cristóbal, Ciudad Azteca y Guadalupe Victoria, donde las cuadrillas realizan labores de saneamiento, relleno, compactación y reencarpetado. Además, Sapase atiende las causas subterráneas que provocan hundimientos, principalmente fugas de agua o drenaje colapsado, para evitar que los problemas reaparezcan.
El gobierno municipal destacó que la coordinación entre ambas dependencias ha permitido acelerar los tiempos de respuesta y atender de manera más eficiente las solicitudes vecinales. También se implementó un sistema de monitoreo que permite detectar con mayor rapidez los puntos de riesgo y programar las reparaciones de forma inmediata.
Las autoridades locales recordaron que Ecatepec es uno de los municipios más grandes del país y enfrenta un reto constante en materia de mantenimiento vial, debido al alto flujo vehicular y a la antigüedad de sus redes hidráulicas. Por ello, se busca no sólo reparar los daños existentes, sino también prevenir nuevos hundimientos mediante un mantenimiento permanente.
Ecatepec continua con su compromiso a la ciudadanía y promueve una visión de desarrollo urbano basada en el bienestar y la seguridad. “El cambio llega con acciones que recuperan nuestras vialidades, garantizan nuestros derechos y dignifican la movilidad de todas y todos los ecatepenses”, señalaron autoridades locales, quienes reiteraron que los trabajos continuarán en los próximos meses hasta cubrir todas las zonas detectadas con daños.
De esta manera, Ecatepec avanza hacia una infraestructura más segura, funcional y acorde a las necesidades de sus habitantes, marcando un nuevo rumbo en la gestión del espacio público y en la atención a los servicios básicos del municipio.