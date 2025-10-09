Ecatepec refuerza la reparación de vialidades con cuadrillas simultáneas de obras Públicas y Sapase Cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas y del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase)

Con el objetivo de mejorar la movilidad y garantizar la seguridad de las y los automovilistas, el Gobierno de Ecatepec intensificó las labores de reparación de socavones y baches en diversas colonias del municipio. Diariamente, cuadrillas de la Dirección de Obras Públicas y del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec (Sapase) trabajan de manera simultánea en distintos puntos, atendiendo los reportes ciudadanos y priorizando las zonas con mayor afectación.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral impulsada por la administración municipal para rehabilitar la infraestructura urbana y garantizar el derecho a una movilidad digna. De acuerdo con autoridades locales, los trabajos se desarrollan con recursos propios y responden a la necesidad de recuperar vialidades que durante años permanecieron en el abandono.

Entre las colonias beneficiadas se encuentran Jardines de Morelos, San Cristóbal, Ciudad Azteca y Guadalupe Victoria, donde las cuadrillas realizan labores de saneamiento, relleno, compactación y reencarpetado. Además, Sapase atiende las causas subterráneas que provocan hundimientos, principalmente fugas de agua o drenaje colapsado, para evitar que los problemas reaparezcan.﻿

El gobierno municipal destacó que la coordinación entre ambas dependencias ha permitido acelerar los tiempos de respuesta y atender de manera más eficiente las solicitudes vecinales. También se implementó un sistema de monitoreo que permite detectar con mayor rapidez los puntos de riesgo y programar las reparaciones de forma inmediata.﻿

Las autoridades locales recordaron que Ecatepec es uno de los municipios más grandes del país y enfrenta un reto constante en materia de mantenimiento vial, debido al alto flujo vehicular y a la antigüedad de sus redes hidráulicas. Por ello, se busca no sólo reparar los daños existentes, sino también prevenir nuevos hundimientos mediante un mantenimiento permanente.

Ecatepec continua con su compromiso a la ciudadanía y promueve una visión de desarrollo urbano basada en el bienestar y la seguridad. “El cambio llega con acciones que recuperan nuestras vialidades, garantizan nuestros derechos y dignifican la movilidad de todas y todos los ecatepenses”, señalaron autoridades locales, quienes reiteraron que los trabajos continuarán en los próximos meses hasta cubrir todas las zonas detectadas con daños.﻿

De esta manera, Ecatepec avanza hacia una infraestructura más segura, funcional y acorde a las necesidades de sus habitantes, marcando un nuevo rumbo en la gestión del espacio público y en la atención a los servicios básicos del municipio.﻿