Jóven desapareció en el municipio de Ozumba, Edomex; fue hallada sin vida en una cisterna en Tepetlixpa

Encuentran sin vida a la jóven Itzel Díaz González

La jóven Itzel Díaz González de 23 años de edad, fue reportada como desaparecida el pasado 7 de octubre en el municipio de Ozumba, Estado de México. El día de ayer, su cuerpo fue hallado sin vida en una cisterna en el municipio vecino de Tepetlixpa.

Luego de ralizar las investigaciones correspondientes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) dio a conocer la detención del presunto responsable del feminicidio, quien fue identificado como un amigo de la jóven con quien había salido a cenar el día de su desaparición.

Los familiares de Itzel informaron que el 7 de octubre, la víctima salío de su domicilio con la intención de ir a cenar con un amigo, que era compañero suyo de un grupo musical al que pertenecía.

Esa misma noche, se presentó la denuncia por desaparición ya que Itzel dejó de comunicarse con su familia, algo que era inusual, pues acostumbraba a compartir con ellos su ubicación y a notificar a sus padres sobre su paradero, además, la preocupación aumentó porque la jóven no respondía los mensajes de texto ni las llamadas.

El miercóles 8 de octubre, familiares, vecinos y amgos de Itzel, acopañados por personal de la Comisión de Búsqueda de persona y de la Fiscalía del estado, se reunierón para realizar trabajos de búsqueda.

El sujeto con el que la víctima se había reunido antes de su desaparición, acudió a declarar volutariamente, negando concoer su paradero, pero las autoridades ministeriales, notaron incosistencias en sus declaraciones por lo que acudieron a revisar su domicilio ubicado en el municipio de Tepetlixpa.

Fue en el predio que habitaba el sospechoso, ubicado en la calle 2 de Marzo de dicho municipio, donde el personal de la FGJEM encontró el cuerpo de la desaparecida en una cisterna del domicilio, mientras realizaban un cateo.

Pobladores del municipio de Ozumba exigen justicia en el caso de Itzel la destitución del titular de seguridad, pues señalan que hubo falta de atención inmediata y protocolos de búsqueda efectivos.