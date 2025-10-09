Asesinan a ciudadano argentino en Periférico: esto se sabe del homicidio en CDMX

El asesinato ocurrió en pleno Periférico Aparentemente fue un ataque directo (@MonitorCDMX)

Un hombre de nacionalidad argentina fue asesinado mientras circulaba sobre el Anillo Periférico, una de las arterias más transitadas de la Ciudad de México.

El ataque, ocurrido en la colonia San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, causó pánico entre los automovilistas y provocó una intensa movilización policiaca.

Ataque en Periférico: ¿Una ejecución o asalto?

De acuerdo con los primeros reportes, el crimen se registró sobre la lateral del Periférico, a escasos metros de la avenida Parque Lira. La víctima, un hombre de nacionalidad argentina que conducía una camioneta de lujo rentada, fue interceptada por un sujeto armado que se acercó entre los autos durante un embotellamiento.

Los primero reportes indicaban que el conductor habría intentado resistirse al aparente intento de asalto, lo que desató una agresión directa. Un disparo a corta distancia acabó con su vida. Sin embargo el periodista Carlos Jiménez dio otra versión.

“Un hombre originario de Argentina fue asesinado de un balazo mientras circulaba en su vehículo; el atacante le disparó de manera directa”, reportó el periodista Carlos Jiménez, uno de los primeros en difundir el hecho.

El lugar del homicidio fue rápidamente acordonado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes solicitaron la presencia de peritos de la Fiscalía capitalina. Pese a los esfuerzos de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), solo pudieron confirmar el fallecimiento del conductor.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrirá una carpeta de investigación por homicidio doloso y se espera que en las próximas horas se dé un primer reporte oficial de lo sucedido.